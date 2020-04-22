BİM aktüel katalog yayınlandı! Akşam 21:00'a kadar geçerli...

Her hafta düzenli olarak indirime giren ve bu indirim günlerinde yoğun ilgiye uğraya BİM marketleri bu hafta Salı ve Çarşamba günleri peş peşe indirime girdi. BİM aktüel katalog ürünlerinin geçerli olacağı indirimden bugün yararlanılıyor. İşte herhangi bir eksiğini tamamlamak isteyen vatandaşlar için BİM aktüel katalog haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG BUGÜN



















