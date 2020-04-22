22.04.2020 - 09:58 |
BİM aktüel katalog yayınlandı! Akşam 21:00'a kadar geçerli...
BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM'de bu hafta Cuma günü geçerli olacak ürünler bugün satışa sunuldu. Sokağa çıkma yasağından dolayı öne alınan BİM indirim günü vatandaşları harekete geçirdi. Peki BİM aktüel katalog üzerinde bugün hangi ürünler var fiyatları ne kadar?
Her hafta düzenli olarak indirime giren ve bu indirim günlerinde yoğun ilgiye uğraya BİM marketleri bu hafta Salı ve Çarşamba günleri peş peşe indirime girdi. BİM aktüel katalog ürünlerinin geçerli olacağı indirimden bugün yararlanılıyor. İşte herhangi bir eksiğini tamamlamak isteyen vatandaşlar için BİM aktüel katalog haberimizde...
BİM AKTÜEL KATALOG BUGÜN
Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilirDiyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde corona virüs salgını nedeniyle kazı çalışmaları başlatılamadı. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, corona virüs salgınından sonra yapılacak kazılarda birçok yeni yapıyı ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Her yıl yeni bir şey ortaya çıkıyor. Belki tarihi yeniden değiştirecek yapılar ortaya çıkarabiliriz. Zerzevan'da bir yerde üst, bir yerde de alt şehri var" dedi.