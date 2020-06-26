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26.06.2020 - 07:17 |

BİM aktüel katalog bugün 26 Haziran | BİM saat kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri 2020

BİM aktüel katalog yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da indirime giren BİM saat kaçta açılıyor? Ev ihtiyaçlarını ve ya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler marketlerin aktüel katalog üzerinde yer alan ürünlerden yararlanmak istiyor. Peki BİM aktüel katalog ürünleri nedir, fiyatları ne kadar? Bu haftanın son indirim günü olan BİM marketlerine yoğunluk artıyor. İşte market çalışma saatleri ve aktüel katalog ürünleri fiyatları...

BİM aktüel katalog bugün 26 Haziran | BİM saat kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri 2020

Her hafta iki gün indirime giren BİM marketleri ilk indirim gününü Salı günleri gerçekleştiriyor. İkinci indirim gününü ise Cuma günleri gerçekleştiriyor. Bu haftanın ilk indirim günü geride kaldıktan sonra, ikinci indirim günü olan Cuma günü geldi çattı. Bugün alışveriş yapmak isteyenler arayışa koyuldu. Markete çıkmadan önce internet üzerinden BİM aktüel katalog ürünlerini incelemek isteyenler için BİM aktüel kataloğu haberimizde derledik. Peki BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri ve BİM aktüel katalog ürünleri...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR? İŞTE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

BİM marketleri saat 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 26 HAZİRAN

BİM aktüel katalog bugün 26 Haziran | BİM saat kaçta açılıyor İşte çalışma saatleri 2020
BİM aktüel katalog bugün 26 Haziran | BİM saat kaçta açılıyor İşte çalışma saatleri 2020
BİM aktüel katalog bugün 26 Haziran | BİM saat kaçta açılıyor İşte çalışma saatleri 2020
BİM aktüel katalog bugün 26 Haziran | BİM saat kaçta açılıyor İşte çalışma saatleri 2020
BİM aktüel katalog bugün 26 Haziran | BİM saat kaçta açılıyor İşte çalışma saatleri 2020





 

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