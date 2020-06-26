BİM aktüel katalog bugün 26 Haziran | BİM saat kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri 2020

Her hafta iki gün indirime giren BİM marketleri ilk indirim gününü Salı günleri gerçekleştiriyor. İkinci indirim gününü ise Cuma günleri gerçekleştiriyor. Bu haftanın ilk indirim günü geride kaldıktan sonra, ikinci indirim günü olan Cuma günü geldi çattı. Bugün alışveriş yapmak isteyenler arayışa koyuldu. Markete çıkmadan önce internet üzerinden BİM aktüel katalog ürünlerini incelemek isteyenler için BİM aktüel kataloğu haberimizde derledik. Peki BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri ve BİM aktüel katalog ürünleri...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR? İŞTE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

BİM marketleri saat 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 26 HAZİRAN











