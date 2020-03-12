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12.03.2020 - 17:38 |

BİM 13 Mart aktüel katalog yoğun ilgi görüyor!

BİM aktüel katalog yayınlandı. Vatandaşlar BİM marketlerinin indirimli ürünlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. BİM marketlerinde her hafta yaşanan Salı ve Cuma indirimlerinde bu hafta neler var, fiyatları ne kadar? BİM 10 Mart Salı indirimi sona erdikten sonra BİM 13 Mart aktüel katalog ürünleri merak edilmeye başladı. İşte BİM aktüel katalog sayfaları haberimizde...

BİM 13 Mart aktüel katalog yoğun ilgi görüyor!

Her hafta düzenli olarak iki gün indirime giren BİM marketlerinde yarın, haftanın son indirim günü olacak. 13 Mart 2020 Cuma günü BİM aktüel katalog ürünlerinden yararlanmak isteyenler, BİM marketlerine ulaşacak. BİM indirimlerinde bu hafta spor aletleri, spor giyim çeşitleri ve mutfak eşyaları yer alıyor. Peki bu ürünlerin fiyatları kaç TL? İşte Bİm aktüel katalog 13 Mart Cuma...

BİM AKTÜEL KATALOG 13 MART 2020 CUMA

BİM 13 Mart aktüel katalog yoğun ilgi görüyor
BİM 13 Mart aktüel katalog yoğun ilgi görüyor
BİM 13 Mart aktüel katalog yoğun ilgi görüyor
BİM 13 Mart aktüel katalog yoğun ilgi görüyor




Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 şehitŞanlıurfa Valiliği, "Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir jandarma uzman onbaşı ile üç yerel güvenlik personelinin şehit olduğunu" bildirdi.
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