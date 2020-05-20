20.05.2020 - 12:05 |
BİM aktüel katalog sayfaları! 20 Mayıs 2020 Çarşamba...
BİM aktüel katalog ürünlerinden yararlanmak isteyenler, BİM aktüel kataloğu incelemek için harekete geçti. Evine yakın noktada bulunan BİM marketlerinden hem ev hem de kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, bugün indirimli ürünlerden yararlanabilir. Teknolojik aletlerden, mutfak eşyalarına, giyime, gıdaya yönelik ürün çeşitliliği ve fiyatları haberimizde...
Her hafta düzenli olarak indirime giren BİM marketleri bu hafta da indirimde...Evine yakın noktada bulunan BİM marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler arayışa koyuldu. BİM bugün açık mı, BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM aktüel katalog ürünlerinde bu hafta neler var? Hem kişisel ihtiyaçlarınızı hem de ev ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz BİM marketlerine ait katalog sayfaları haberimizde...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
20 Mayıs Çarşamba günü ise sabah 09:00 , akşam 21:00 saatleri arası hizmet verecek.
BİM 20 MAYIS AKTÜEL KATALOG
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.