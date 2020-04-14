BİM aktüel katalog yayınlandı! (14 Nisan - 17 Nisan) BİM çalışma saatleri kaç?

Her hafta düzenli olarak iki gün indirime giren BİM marketleri için meraklı arayış başladı. Evine en yakın noktada bulunan ve ev ihtiyalarını veya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, BİM aktüel katalog için arayışa koyuldu. BİM 14 Nisan aktüel kataloğu incelemek isteyenler, BİM'deki indirimli ürünler ve fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki BİM çalışma saatleri kaç?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

BİM çalışma saatleri 10:00 - 20:00 saatleri arası. BİM mağazaları sabah 10:00'da açılıyor. Akşam saat 20:00'de kapanıyor.

BİM AKTÜEL KATALOG 14 NİSAN







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