BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları

Her hafta Salı ve Cuma günü indirime giren BİM marketleri, bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Çeşitli ürünlerin uygun fiyatla satılması vatandaşların dikkatini çekiyor. Peki bu hafta BİM aktüel katalog ürünlerinde neler var, fiyatları ne kadar? İşte BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları...

BİM AKTÜEL KATALOG 17 MART SALI







BİM AKTÜEL KATALOG 20 MART CUMA







