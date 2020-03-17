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17.03.2020 - 08:49 |

BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları

BİM aktüel katalog ürünlerinden yararlanmak isteyenler, BİM 17 Mart Salı ve BİM 20 Mart Cuma indirimlerini öğrenmek istiyor. Ev ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için market alışverişinde bulunmak isteyenler, BİM bu hafta aramasında da bulunuyor. İşte BİM aktüel kataloğunda bu hafta...

BİM aktüel katalog yayınlandı! BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları

Her hafta Salı ve Cuma günü indirime giren BİM marketleri, bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Çeşitli ürünlerin uygun fiyatla satılması vatandaşların dikkatini çekiyor. Peki bu hafta BİM aktüel katalog ürünlerinde neler var, fiyatları ne kadar? İşte BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları...

BİM AKTÜEL KATALOG 17 MART SALI

BİM aktüel katalog yayınlandı BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları
BİM aktüel katalog yayınlandı BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları


BİM AKTÜEL KATALOG 20 MART CUMA

BİM aktüel katalog yayınlandı BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları
BİM aktüel katalog yayınlandı BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları
BİM aktüel katalog yayınlandı BİM 17 Mart - BİM 20 Mart aktüel katalog sayfaları



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