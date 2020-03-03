BİM bugün... BİM Salı ve Cuma aktüel katalog sayfaları!

Salı ve Cuma günleri indirime giren Bİm marketleri için arayış başladı. Bu haftanın ilk indirim günü bugün başlıyor. Bu hafta Cuma gününde de indirimli ürünler satışa sunulacak. Bu hafta BİM Salı aktüel kataloğunda makyaj malzemeleri, bakım ürünleri, gıda yer alıyor. Peki BİM Cuma aktüel kataloğunda neler var? BİM Cuma aktüel kataloğunda ise teknolojik aletler (televizyon,telefon vs) , mutfak eşyaları, ev eşyaları, çocuk giyim, ve bebek ihtiyaçları bulunuyor. İşte Bİm 3 Mart Salı aktüel katalog ve BİM Cuma aktüel katalog haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG (3 MART SALI)





BİM AKTÜEL KATALOG (6 MART 2020 CUMA)







