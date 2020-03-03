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03.03.2020 - 09:44 |

BİM bugün... BİM Salı ve Cuma aktüel katalog sayfaları!

BİM bugün indirime girdi. Her hafta düzenli olarak iki gün indirimli ürün sunan BİM marketlerine yoğun ilgi başladı. BİM Salı ve BİM Cuma günlerinin katalogları yakından takip ediliyor. Peki BİM aktüel katalogda bugün neler var? İşte BİM 3 Mart, BİM 6 Mart aktüel katalog

BİM bugün... BİM Salı ve Cuma aktüel katalog sayfaları!

Salı ve Cuma günleri indirime giren Bİm marketleri için arayış başladı. Bu haftanın ilk indirim günü bugün başlıyor. Bu hafta Cuma gününde de indirimli ürünler satışa sunulacak. Bu hafta BİM Salı aktüel kataloğunda makyaj malzemeleri, bakım ürünleri, gıda yer alıyor. Peki BİM Cuma aktüel kataloğunda neler var? BİM Cuma aktüel kataloğunda ise teknolojik aletler (televizyon,telefon vs) , mutfak eşyaları, ev eşyaları, çocuk giyim, ve bebek ihtiyaçları bulunuyor. İşte Bİm 3 Mart Salı aktüel katalog ve BİM Cuma aktüel katalog haberimizde...

BİM AKTÜEL KATALOG (3 MART SALI)

BİM bugün... BİM Salı ve Cuma aktüel katalog sayfaları
BİM bugün... BİM Salı ve Cuma aktüel katalog sayfaları
BİM bugün... BİM Salı ve Cuma aktüel katalog sayfaları


BİM AKTÜEL KATALOG (6 MART 2020 CUMA)

BİM bugün... BİM Salı ve Cuma aktüel katalog sayfaları
BİM bugün... BİM Salı ve Cuma aktüel katalog sayfaları
BİM bugün... BİM Salı ve Cuma aktüel katalog sayfaları



Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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