BÄ°M aktÃ¼el katalog yayÄ±nlandÄ± BÄ°M 7 Nisan SalÄ± - BÄ°M 10 Nisan Cuma indirimi iÃ§in Ã¼rÃ¼nler ve fiyatlarÄ± belli oldu

Ev ihtiyaÃ§larÄ± ve kiÅŸisel ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lamada yardÄ±mcÄ± olan BÄ°M marketleri her hafta olduÄŸu gibi bu hafta da yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. BÄ°M'de bugÃ¼n neler var? DÃ¼zenli olarak her hafta indirime giren BÄ°M vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip ediliyor. Uygun fiyatlara kaliteli Ã¼rÃ¼n almak isteyenler, BÄ°M marketlerinin haftalÄ±k kataloglarÄ±nÄ± incelemeye devam ediyor. BÄ°M bu hafta olan iki gÃ¼n indirimi iÃ§in de kataloÄŸunu hafta baÅŸÄ±nda yayÄ±nladÄ±. BÄ°M 7 Nisan SalÄ± aktÃ¼el katalog ve BÄ°M 10 Nisan Cuma aktÃ¼el katalog olmak Ã¼zere haberimizde yer alÄ±yor.

BÄ°M AKTÃœEL KATALOG 7 NÄ°SAN SALI

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