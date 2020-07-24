BİM aktüel kataloğunda bugün hangi ürünler satışa çıkacak? BİM mağazaları saat kaçta/açılıyor kapanıyor

BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan aktüel kataloğun yayımlanması ile satışa sunulan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda her hafta farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Salı günü yayımlanan aktüel kataloğun kapsamı daha dar tutulurken gıda ürünleri, kişisel bakım ürünleri veya mağazada satışta olan indirime koyulan ürünler yer alabiliyor. Cuma günü için yayımlanan kataloğun kapsamı ise oldukça fazla oluyor. Ev hanımlarının yakından ilgilendiği küçük ev aletleri, mutfak araç gereçleri, gibi birçok ürünün yanı sıra farklı ürün seçenekleri de bu hafta BİM mağazalarında satışa sunuluyor. Peki BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler satışa sunuluyor

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

24 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU