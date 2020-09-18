BİM aktüel kataloğunda bugün hangi ürünler satışa çıkıyor? 18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM mağazalarında bugün satışa sunulan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile satışa sunulan indirimli ürünler listesinde birçok ürün yine bugün satışa sunuldu. Satışa sunulan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Peki BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor?
BİM mağazalarında sürekli satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu ev ekonomisini düşünen bireyler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Set Üstü Ocak, Davlumbaz, Blender Seti, Cam Kettle, Kapaklı Kavurma Sacı, Tekstil ürünleri gibi onlarca ürün mağazalarda bugün satışa sunuldu. İşte BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (18 EYLÜL)
Silikonlu İç Cephe Boyası
Tavan Boyası
Kontür Ölçer
Lehim Havya Seti
7’li Tornavida Seti
Çok Amaçlı Kova
Takım Çantası 16 inç
5’li Boyacı Seti
2’li Kapı Kolu
Vida Dübel Çivi Seti
Silikon Tabanca + F280 Silikon
Lavabo Açma Sustası
Derz Tamir Dolgusu
Çekiç
Demir Testere Kolu
Maket Bıçağı + 5’li Yedek Uç Seti
60'lı Cırt Kelepçe Seti
Hızlı Yapıştırıcı + Yapıştırıcı Aktivatör
Yer Fırçası
Profesyonel Oto Fırçası
Plastik Çek Pas
Sabit Sırık Metal
Pas Sökücü Sprey
Derz Kazıma Aparatı
Akrilik Silikonize Çift Taraflı Bant
Tamir Bandı Gri Renk
Nitril Kaplı Örme Eldiven
Cam Menfezi
Metal Pencere Emniyet Kilidi
F50 Tüp Silikon
Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı Seti
Boyacı Spatulası
Erkek Bakım Seti
Saç Kurutma Makinesi Frida
Cam Baskül
Yüz Epilasyon Cihazı
Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici
Akupunktur Kalemi
Selülit Giderici Masaj Aleti
Mini Masaj Aleti
Dönen Başlıklı Diş Fırçası
Kapı Arkası Kurutmalık
Otomatik Temizlik Seti
Çok Amaçlı Kapitone Örtü Çift Kişilik
Çok Amaçlı Kapitone Örtü Tek Kişilik
Lastikli Penye Çarşaf Çift Kişilik
Lastikli Penye Çarşaf Tek Kişilik
Lüks Kapitone Yastık
Silikon Yorgan Tek Kişilik
Kapitone Yatak Alezi Çift Kişilik
2’li Yüz Havlusu
Banyo Havlusu
Ayak Havlusu
Çocuk Bornoz
Kadın-Erkek Bornoz
2’li Yastık Alezi
2’li Banyo Paspas Seti
Klozet Taburesi
Ortopedik Yastık
Welsoft Saç Bonesi