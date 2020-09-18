BİM aktüel kataloğunda bugün hangi ürünler satışa çıkıyor? 18 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM mağazalarında sürekli satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu ev ekonomisini düşünen bireyler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Set Üstü Ocak, Davlumbaz, Blender Seti, Cam Kettle, Kapaklı Kavurma Sacı, Tekstil ürünleri gibi onlarca ürün mağazalarda bugün satışa sunuldu. İşte BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (18 EYLÜL)

Silikonlu İç Cephe Boyası

Tavan Boyası

Kontür Ölçer

Lehim Havya Seti

7’li Tornavida Seti

Çok Amaçlı Kova

Takım Çantası 16 inç

5’li Boyacı Seti

2’li Kapı Kolu

Vida Dübel Çivi Seti

Silikon Tabanca + F280 Silikon

Lavabo Açma Sustası

Derz Tamir Dolgusu

Çekiç

Demir Testere Kolu

Maket Bıçağı + 5’li Yedek Uç Seti

60'lı Cırt Kelepçe Seti

Hızlı Yapıştırıcı + Yapıştırıcı Aktivatör

Yer Fırçası

Profesyonel Oto Fırçası

Plastik Çek Pas

Sabit Sırık Metal

Pas Sökücü Sprey

Derz Kazıma Aparatı

Akrilik Silikonize Çift Taraflı Bant

Tamir Bandı Gri Renk

Nitril Kaplı Örme Eldiven

Cam Menfezi

Metal Pencere Emniyet Kilidi

F50 Tüp Silikon

Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı Seti

Boyacı Spatulası

Erkek Bakım Seti

Saç Kurutma Makinesi Frida

Cam Baskül

Yüz Epilasyon Cihazı

Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici

Akupunktur Kalemi

Selülit Giderici Masaj Aleti

Mini Masaj Aleti

Dönen Başlıklı Diş Fırçası

Kapı Arkası Kurutmalık

Otomatik Temizlik Seti

Çok Amaçlı Kapitone Örtü Çift Kişilik

Çok Amaçlı Kapitone Örtü Tek Kişilik

Lastikli Penye Çarşaf Çift Kişilik

Lastikli Penye Çarşaf Tek Kişilik

Lüks Kapitone Yastık

Silikon Yorgan Tek Kişilik

Kapitone Yatak Alezi Çift Kişilik

2’li Yüz Havlusu

Banyo Havlusu

Ayak Havlusu

Çocuk Bornoz

Kadın-Erkek Bornoz

2’li Yastık Alezi

2’li Banyo Paspas Seti

Klozet Taburesi

Ortopedik Yastık

Welsoft Saç Bonesi







