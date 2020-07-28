BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler satışta! 28-29 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bugün ve yarın mağazalarda satışa sunuluyor. Normalde Salı ve Cuma günleri satışa çıkarılan ürünler bu hafta Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Salı ve Çarşamba günü satışa sunulacak. Bugün satışa çıkacak ürünler arasında 32'li Tuvalet Kağıdı, Buzdolabı Poşeti, Kurban Poşeti, Temizlik ve kağıt ürünler yer alırken yarın satışa çıkarılacak ürünler listesinde daha fazla ürün seçeneği yer alıyor. İşte mağazalarda bugün ve yarın satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Salı ve Cuma günü için yayımlanan iki ayrı aktüel ürün kataloğu bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle Salı ve Çarşamba günü mağazalarda satışa sunulacak. Bayram öncesinde evinde ihtiyaçlarını gidermek ve bayram temizliği için alışveriş yapacak olan vatandaşlar Salı ve Çarşamba günü mağazalarda satışa sunulacak ürünler listesini araştırmaya devam ediyor. Bu hafta BİM mağazalarında 32'li Tuvalet Kağıdı, 12'li Kağıt Havlu, Omo Toz Deterjan, Domestos 5 lt Çamaşır Suyu, Rinso 5 Lt Sıvı Çamaşır Detarjanı, 1 kg Tereyağı, 10 kg Un, Pirinç çeşitleri Salı günü BİM mağazalarında satışa sunulacak.
Çarşamba günü ise Ultra HD Smart TV, Bluetooth Hoparlör, Nostaljik Radyo, Ahşap Kollu Metal Sandalye, Gaming Çalışma Masası, Bluetooth Kulaklık, Taşınabilir Şarj Aleti, Drone, Şarjlı Masa Üstü Vantitlatör, Saç Düzleştirici, Erkek Bakım Seti, 24'lü dikiş seti, Tek-Çift kişilk Çarşaf, Mevsimlik Bornoz, 24 Parça Dekorlu Yemek Takımı, Kek Kalıbı, karnıyarık Tenceresi, Cam bardak ürünleri, Erişte ve Makarna Makinesi, Katlanabilir Elektrikli Alminyum Kick Scooter
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet veriyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 28 TEMMUZ
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 TEMMUZ