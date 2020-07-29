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29.07.2020 - 09:28 |

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 29 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler listesinde neler var? Vatandaşlar BİM ürünlerini merakla araştırıyor. İşte Kurban Bayramı öncesi fırsatlarla dolu BİM aktüel ürünler listesi.

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var?

BİM müşterilerine yeni ürünler, yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Her hafta çeşitli ürünleri aktüel listesine dahil eden BİM'de bugün hangi ürünler listede? İşte 20 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var

BİM aktüel ürünler 29 Temmuz Çarşamba | BİM aktüel ürünler kataloğu neler var

Sosyal medya düzenlemesi kanun teklifi yasalaştı!Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Kanunla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.
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