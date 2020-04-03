BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Sürekli olarak BİM mağazalarında satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta Dijutsu marka TV, 3'lü Dekoratif Raf Seti, Nostaljik Radyo seçenekleri, Kulaküstü Kablosuz Kulaklık, Şişme Yatak, Katlanabilir Yatak, Telefon Tutucu, Vakumlu Sefer Tası, Tava ve Kek Kalıbı çeşitleri, 7 Parça Seramik Çerezlik Seti, Su Arıtma Sistemi, Akülü Vidalama Seti, Takım Çantası, Merdiven gibi birçok seçenek yer alıyor. İşte BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...

BİM 3 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU











