BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 18 Şubat Salı günü BİM mağazalarında hangi indirimli ürünler satışa sunulacak?

BİM tarafından her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde Salı günü BİM mağazalarında satışa çıkarılacak olan ürünler listesinde gıda ürünleri yer alıyor. Kahvaltılık ürün seçeneklerinin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda Kış Çayı, Dibek Kahvesi, Ada Çayının yanı sıra pastacılık sektöründe kullanılan Kuvetür Bitter Çikolata, Puding çeşitleri yer alıyor. İşte 18 Şubat tarihinde BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu...

BİM 18 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!







