15.02.2020 - 08:52 |
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 18 Şubat Salı günü BİM mağazalarında hangi indirimli ürünler satışa sunulacak?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı ve Cuma günleri için yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın ilk kataloğu yayımlandı. Salı günü satışa çıkarılacak indirimli ürünler listesinde BİM mağalarında sürekli satışta olmayan gıda ürünleri satışa çıkarılıyor. Salı günü satışa çıkarılacak olan ürünler listesinde bu hafta Tahin'den Siyah Zeytine, Sütten kahvaltılık soslara kadar onlarca farklı ürün yer alıyor. İşte 18 Şubat tarihinde satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataoğu...
BİM tarafından her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde Salı günü BİM mağazalarında satışa çıkarılacak olan ürünler listesinde gıda ürünleri yer alıyor. Kahvaltılık ürün seçeneklerinin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda Kış Çayı, Dibek Kahvesi, Ada Çayının yanı sıra pastacılık sektöründe kullanılan Kuvetür Bitter Çikolata, Puding çeşitleri yer alıyor. İşte 18 Şubat tarihinde BİM mağazalarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu...
BİM 18 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!