04.03.2020 - 14:59 |
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 Mart BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Salı ve Cuma günü için yayımlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan aktüel ürünler listesinde bu hafta Huawei Y5 ve LG K11 Cep Telefonu, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusu, Televizyon, Cam set üstü ocak, Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi, Buharlı Ütü, Baskül, Saç Kurutma Makinesi, Bebek Beşiği, Plastik ürünler, Çocuklar için oyun gereçleri, Cam ürünler satışa sunuluyor. İşte BİM'de satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...
BİM mağazalarında bu hafta Cuma günü satışa çıkarılacak ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ev ekonomisini düşünen ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa sunulacak olan 2. Nesil AirPods ve şarj kutusu ise gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dönemin en revaçta olan teknolojik ürünü olan AirPods kulaklıklar hem kolayu kullanımı hemde cep telefonu ile uzun süreler konuşan vatandaşların sağlığı açısından da büyük fayda sağlıyor. İşte BİM'de satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...
BİM 6 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
İki kez sınırdan geçmeye çalıştı! 10 dakikada 10 dikiş...Göçmenlere birlikte geçtiği Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra dövülüp, geri gönderilen Konyalı Uğur Akca (27), yaşadıklarını anlattı. Babasının Almanya'da yaşaması nedeniyle bu yönde bir girişimde bulunduğunu söyleyen Akca, ''Babam Almanya'da yaşıyor. 7 yıldır babam gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Kardeşim de Avusturya'da eğitim görüyor. Ben de gitmek istedim'' dedi.