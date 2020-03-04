BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 6 Mart BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var?

BİM mağazalarında bu hafta Cuma günü satışa çıkarılacak ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ev ekonomisini düşünen ev hanımlarını yakından ilgilendiren ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta satışa sunulacak olan 2. Nesil AirPods ve şarj kutusu ise gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dönemin en revaçta olan teknolojik ürünü olan AirPods kulaklıklar hem kolayu kullanımı hemde cep telefonu ile uzun süreler konuşan vatandaşların sağlığı açısından da büyük fayda sağlıyor. İşte BİM'de satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

BİM 6 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!