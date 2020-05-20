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20.05.2020 - 08:13 |

BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! BÄ°M 20 MayÄ±s aktüel ürünler kataloÄŸunda hangi ürünler yer alÄ±yor?

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan indirimli Ã¼rÃ¼nler bugÃ¼n BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunuluyor. SÃ¼rekli olarak satÄ±ÅŸta olmayan ve yayÄ±mlanan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesinde bu hafta yine onlarca farklÄ± Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor. Bu hafta satÄ±ÅŸa sunulacak olan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler listesinde teknolojik Ã¼rÃ¼nlerden mutfak araÃ§ gereÃ§lerine kadar onlarca farklÄ± Ã¼rÃ¼n seÃ§eneÄŸi yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte BÄ°M 20 MayÄ±s aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler listesi...

BÄ°M aktüel ürünler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±! BÄ°M 20 MayÄ±s aktüel ürünler kataloÄŸunda hangi ürünler yer alÄ±yor?

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda her hafta SalÄ± ve Cuma gÃ¼nleri satÄ±ÅŸa sunulan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler listesinde corona virÃ¼s nedeniyle uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± uygulanarak bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. Bu deÄŸiÅŸiklikler arasÄ±nda 22 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ satÄ±ÅŸa sunulmasÄ± beklenen aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler 20 MayÄ±s itibariyle satÄ±ÅŸa sunuluyor. BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler listesinde bu hafta Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, Kumtel Cam Ankastre Seti, BÃ¼yÃ¼k Boy Termos, DÃ¼dÃ¼klÃ¼ Tencere, Granit Efektli Wok Tava, Ã‡ift Fonksiyonlu TÃ¼rk Kahvesi Makinesi, Tek Dalga Renkli Ã‡ay Seti, Dekoratif ÅžÄ±k Cam Tabak, 3'lÃ¼ YaldÄ±zlÄ± Su BardaÄŸÄ±, Tekli Meyve Konseptli MeÅŸrubat BardaÄŸÄ± gibi birÃ§ok alternatif Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte 20 MayÄ±s BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi...

BÄ°M AKTÃœEL ÃœRÃœNLER KATALOÄžU 20 MAYIS

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°M 20 MayÄ±s aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°M 20 MayÄ±s aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor

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BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°M 20 MayÄ±s aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°M 20 MayÄ±s aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°M 20 MayÄ±s aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°M 20 MayÄ±s aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ± BÄ°M 20 MayÄ±s aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor

Milliyet'te Gündem (20 MayÄ±s 2020)Ä°ÅŸte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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