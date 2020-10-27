27.10.2020 - 09:44 |
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM'de bu Salı hangi ürünler mağazada satışa sunuldu?
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler her hafta Salı ve Cuma gününe özel yayımlanan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler mağazalarda satışa sunuluyor. Salı günleri mağazalarda satışa çıkarılan ürün çeşitliliği daha az olurken Cuma günü mağazalarda onlarca ürün satışa çıkıyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM aktüel kataloğunda bu hafta yer alan tüm ürünleri haberimizin içinde bulabilirsiniz.
BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler arasında bu hafta satışa çıkarılacak olan ürünler arasında Çamaşır Suyu, Bulaşık Deterjanı, Cif Yüzey Temizleyici, Bulaşık Makinesi Tableti, Konsantre Yumuşatıcı, Yüzey Temizleyici, Çikolatalı, Mısır ve Buğday Gevreği, Soslu Siirt Fıstığı, Fındık, Kaju ve Yer Fıstığı gibi ürünler satışa çıkıyor. İşte BİM mağazalarında bugün ve Cuma günü satışa sunulan indirimli ürnler listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM
İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.