BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM'de bu Salı hangi ürünler mağazada satışa sunuldu?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler arasında bu hafta satışa çıkarılacak olan ürünler arasında Çamaşır Suyu, Bulaşık Deterjanı, Cif Yüzey Temizleyici, Bulaşık Makinesi Tableti, Konsantre Yumuşatıcı, Yüzey Temizleyici, Çikolatalı, Mısır ve Buğday Gevreği, Soslu Siirt Fıstığı, Fındık, Kaju ve Yer Fıstığı gibi ürünler satışa çıkıyor. İşte BİM mağazalarında bugün ve Cuma günü satışa sunulan indirimli ürnler listesi...





BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM







