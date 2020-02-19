BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 21 Şubat BİM'de hangi indirimli ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Cuma günleri yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM mağazalarında plastik ürünlerin yanı sıra Mutfak için vazgeçilmezler arasında yer alan Tencere ve Tava setleri, Meşrubat Bardakları gibi birçok alternatif ürün yer alıyor. BİM mağazalarında mutfak araç gereçlerinin yanı sıra Televizyon, Taşınabilir Şarj Aleti, Bluetooth Hoparlör gibi teknolojik ürünlerde satışa sunuluyor. İşte BİM mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğu...

BİM 21 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!