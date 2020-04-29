BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler bugün satışa sunuluyor. Bugün BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler listesinde Dijitsu Televizyon, Meizu Cep Telefonu, 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Büyük Boy Termos, Elektrikli Süpürge, Türk Kahvesi Makinesi, Philips Ütü, Mikrodalga Fırın, El Dikiş Makinesi, Saç Kurutma Makinesi, Saç Maşası, Saç Kesme Makinesi, Kazak Tüyü Toplama Makinesi, Saç düzleştirici, Epilatör, Yatak Örtüsü Seti, Kadın Tayt, Kadın Pijama Takımı, Yolluk gibi birçok indirimli ürün seçeneği yer alıyor. İşte BİM'de satışa sunulan aktüel ürünler listesi ve fiyatları...

BİM 29 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU























