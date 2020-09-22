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22.09.2020 - 09:37 |

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler satışta! BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu...

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri için yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bugün satışa sunulacak ürünler arasında Bulaşık Makinesi Tableti, 32'li Tuvalet Kağıdı, Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Suyu, Toz Deterjan, Bebek Bezi ve Kağıt Havlu gibi ürün seçenekleri bugün satışa sunuluyor. Her evin ihtiyacı olan hijyen ve kağıt ürünleri bugün BİM mağazalarında satışta! İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler satışta! BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu...

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri için yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bugün satışa sunulacak ürünler arasında Bulaşık Makinesi Tableti, 32'li Tuvalet Kağıdı, Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Suyu, Toz Deterjan, Bebek Bezi ve Kağıt Havlu gibi ürün seçenekleri bugün satışa sunuluyor. Her evin ihtiyacı olan hijyen ve kağıt ürünleri bugün BİM mağazalarında satışta! İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 22 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler satışta BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu...

Fairy Bulaşık Makinesi Tableti

Sıvı Bulaşık Deterjanı

Domestos Çamaşır Suyu

Art Matik Toz Deterjan

Jenny&Willy Bebek Bezi

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler satışta BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu...

Blume Tuvalet Kağıdı

Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi

Queen Kağıt Havlu

Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi

Calgon Çamaşır Hijyeni

Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler satışta BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu...

WC Temizleyici Aktif Köpük

Hyperactive Jel Lavabo Açıcı

Işıl Sıvı Sabun

Queen Çek-Al Mendil

Quickdish Tüy Toplayıcı

Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici

Quickdish Saplı Temizlik Süngeri

Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Seti

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler satışta BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu...

 

Cırt Bant

Naturalove Koku Kesesi

Signal Diş Macunu

Powersense Diş İpi

Banat Diş Fırçası

 

Sokak boks ringine dönüştü, yumruk ve tekmeler havada uçuştuArnavutköy’de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks ringini aratmayan kavgada bir kişi yediği yumruk darbeleriyle trafikte bekleyen arabaların altına düşerken, o anlar kameraya yansıdı.
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