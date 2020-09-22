BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi indirimli ürünler satışta! BİM 22 Eylül aktüel ürünler kataloğu...
BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri için yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bugün satışa sunulacak ürünler arasında Bulaşık Makinesi Tableti, 32'li Tuvalet Kağıdı, Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Suyu, Toz Deterjan, Bebek Bezi ve Kağıt Havlu gibi ürün seçenekleri bugün satışa sunuluyor. Her evin ihtiyacı olan hijyen ve kağıt ürünleri bugün BİM mağazalarında satışta! İşte aktüel ürünler kataloğu...
BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri için yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bugün satışa sunulacak ürünler arasında Bulaşık Makinesi Tableti, 32'li Tuvalet Kağıdı, Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Suyu, Toz Deterjan, Bebek Bezi ve Kağıt Havlu gibi ürün seçenekleri bugün satışa sunuluyor. Her evin ihtiyacı olan hijyen ve kağıt ürünleri bugün BİM mağazalarında satışta! İşte aktüel ürünler kataloğu...
BİM 22 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Fairy Bulaşık Makinesi Tableti
Sıvı Bulaşık Deterjanı
Domestos Çamaşır Suyu
Art Matik Toz Deterjan
Jenny&Willy Bebek Bezi
Blume Tuvalet Kağıdı
Maisonette Yıkanabilir Yüz Maskesi
Queen Kağıt Havlu
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi
Calgon Çamaşır Hijyeni
Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı
WC Temizleyici Aktif Köpük
Hyperactive Jel Lavabo Açıcı
Işıl Sıvı Sabun
Queen Çek-Al Mendil
Quickdish Tüy Toplayıcı
Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici
Quickdish Saplı Temizlik Süngeri
Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi Seti
Cırt Bant
Naturalove Koku Kesesi
Signal Diş Macunu
Powersense Diş İpi
Banat Diş Fırçası