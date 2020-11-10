BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var? 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bugün satışa sunulan ürünleri henüz inceleme fırsatı bulamayan vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Bugün BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler arasında Kadın ve Erkek iç çamaşır ürünleri, Çorap çeşitleri, Oda kumaş kokusu, Ayakkabı Boyası, Ayakkabı Parlatıcı, Laktozsuz Süt, Organik Süt, Diyabetik Sade Helva, Diyabetik Reçel, Organik çıtır kabuklu Badem, Dut Kurusu, Natürel Zeytinyağı, Organik Bebek Çamaşır Detarjanı gibi ürünler mağazalarda satışa sunuluyor.

10 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU