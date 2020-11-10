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10.11.2020 - 10:38 |

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var? 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM mağazalarında Salı ve Cuma günü için yayımlanan iki ayrı katalogda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün BİM mağazalarında satışa çıkacak olan indirimli ürünler arasında Çizgili Pijama Takımı, Peluş Patik Kadın, 2'li Alt Üst Dantelli Takım Kadın, Üçgen Detaylı Büstiyer, İç Astar Elbise Kadın, İp Askılı Atlet Kadın ürünleri satışa çıkıyor. İşte 10 Kasım BİM'de satışa sunulan indirimli ürünler listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var? 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bugün satışa sunulan ürünleri henüz inceleme fırsatı bulamayan vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Bugün BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler arasında Kadın ve Erkek iç çamaşır ürünleri, Çorap çeşitleri, Oda kumaş kokusu, Ayakkabı Boyası, Ayakkabı Parlatıcı, Laktozsuz Süt, Organik Süt, Diyabetik Sade Helva, Diyabetik Reçel, Organik çıtır kabuklu Badem, Dut Kurusu, Natürel Zeytinyağı, Organik Bebek Çamaşır Detarjanı gibi ürünler mağazalarda satışa sunuluyor.

10 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu...

 

 

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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