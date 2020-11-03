BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var? 3 Kasım BİM indirimli ürünler kataloğu...

BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulan indirimli ürünler kataloğunda bugün satışa çıkarılan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. BİM mağazalarında bugün satışa çıkarılan indirimli ürünler arasında Çay, Kahve, Şeker, Çikolata Kaşık, Filtre Kahve, Kurabiye, Bitkisel Pastil, Makyaj malzemeleri Dokoratif Bisküvili Yastık, Diş Fırçası, Yüz temizleme cihazı, Masa aynası gibi indirimli ürünler mağazalarda satışa çıktı.

3 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



