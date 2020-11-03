03.11.2020 - 12:28 |
BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünler var? 3 Kasım BİM indirimli ürünler kataloğu...
BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunu incelemek isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Salı günü satışa sunulan ürünlerden satın almak isteyen ve kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var sorusuna yanıt arıyor. Peki BİM'de bugün hangi indirimli ürünler var?
BİM mağazalarında sürekli olarak satışta olmayan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulan indirimli ürünler kataloğunda bugün satışa çıkarılan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. BİM mağazalarında bugün satışa çıkarılan indirimli ürünler arasında Çay, Kahve, Şeker, Çikolata Kaşık, Filtre Kahve, Kurabiye, Bitkisel Pastil, Makyaj malzemeleri Dokoratif Bisküvili Yastık, Diş Fırçası, Yüz temizleme cihazı, Masa aynası gibi indirimli ürünler mağazalarda satışa çıktı.
3 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.