BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor! BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün bugün mağazalarda satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerden satın almak isteyen ev ekonomisini düşünen ev hamımları veya erkekler araştırmalarını sürdürüyor. Sürekli olarak satışta olmayan sadece yayımlan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan ürünler arasında dönemsel ihtiyaçların yanı sıra, çocukların için ürün seçenekleri, Mutfak araç gereçleri, cam ürünler gibi birçok farklı ürün bugün BİM mağazalarında satışa çıkıyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor kapanıyor?

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah saat 09:00 akşam saat 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (3 TEMMUZ)

Dijitsu 43” FHD Uydu Alıcılı Televizyon

Şarjlı Boyun Tipi Fan

Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası

Cam Baskül

Işıklı Scooter

Sinek Uzaklaştırıcı Pervane

Tıraş Makinesi

Streç Günlük Erkek Ayakkabı

Gezer Erkek Terlik

Bantlı Kadın Terlik

Fermuarlı Şapka

Merserize Kadın Şapka

Merserize Çocuk Şapka

Havuzlu Toplu Kaydırak

100’lü Oyun Havuzu Topu

Barbie Prenses Bebek

Mini Kent 40 Parça

Basket Potası ve Top

Küçük Bay ve Küçük Bayanlar Hikaye Kitapları

Dikkat ve Zeka Geliştirme Kitapları

Oyun Hamuru Sepeti

Cam Set Üstü Ocak

Fakir El Mikseri

4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap

Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler

Chef's 2’li Tava Seti

Döküm Ocak Üstü Tost Makinası

Stantlı Yaldızlı Fincan Seti

Buzluk Termos

Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1

Dilimli Baton Borcam

6’lı Habibat Kase

6’lı Habibat Pasta Tabağı

Habibat Ekmek Sepeti

7 Parça Rende / Doğrayıcı Set

Kapaklı Yuvarlak Saklama Kabı

3’lü Uzun Meşrubat Bardağı

3’lü Kısa Meşrubat Bardağı

Bloom Sürahi

Tek Fiyat Plastik Ürünler

Sepetli Çok Amaçlı Dolap

Ana Kucağı

Otomatik Sıvı El Sabunluğu

Silikon Bebek Mama Önlüğü

Biberon

2’li Bebek Emziği

2’li Beyaz Bebek Body

4’lü Organik Bebek Ağız Mendili

Bebek Alıştırma Külodu

Bebek Atlet Şort Takımı TRT Çocuk Lisanslı

Sesli Lazımlık

Simli Lastikli Bebek Ayakkabısı

İlk Kitaplarım

İlk 100 Sözcük

Koordinasyon Oyunu

Geometrik Şekiller Oyunu

Bul Tak Oyuncak

Anne-Bebek Bakım Çantası

Bebek Puzzle

Su Kovası

Kulplu Maşrapa