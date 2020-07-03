BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor! BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
BİM tarafından Salı ve Cuma günleri için yayımlanan iki ayrı katalog'da yer alan ürünleri yakından takip eden vatandaşlar ürünlerin satışa çıkacağı gün ve saatleri yakından takip ediyor. Sürekli olarak mağazalarda satışta olmayan ürünlerin satışa çıkarıldığı ürünlerden mağazalarda da sınırlı sayıda ürün geliyor. 3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu 43” FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Şarjlı Boyun Tipi Fan, Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası, Cam Baskül, Işıklı Scooter, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane, Tıraş Makinesi gibi farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Peki BİM mağazaları bugün saat kaçta açılıyor?
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün bugün mağazalarda satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerden satın almak isteyen ev ekonomisini düşünen ev hamımları veya erkekler araştırmalarını sürdürüyor. Sürekli olarak satışta olmayan sadece yayımlan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan ürünler arasında dönemsel ihtiyaçların yanı sıra, çocukların için ürün seçenekleri, Mutfak araç gereçleri, cam ürünler gibi birçok farklı ürün bugün BİM mağazalarında satışa çıkıyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor kapanıyor?
BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları sabah saat 09:00 akşam saat 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (3 TEMMUZ)
Dijitsu 43” FHD Uydu Alıcılı Televizyon
Şarjlı Boyun Tipi Fan
Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası
Cam Baskül
Işıklı Scooter
Sinek Uzaklaştırıcı Pervane
Tıraş Makinesi
Streç Günlük Erkek Ayakkabı
Gezer Erkek Terlik
Bantlı Kadın Terlik
Fermuarlı Şapka
Merserize Kadın Şapka
Merserize Çocuk Şapka
Havuzlu Toplu Kaydırak
100’lü Oyun Havuzu Topu
Barbie Prenses Bebek
Mini Kent 40 Parça
Basket Potası ve Top
Küçük Bay ve Küçük Bayanlar Hikaye Kitapları
Dikkat ve Zeka Geliştirme Kitapları
Oyun Hamuru Sepeti
Cam Set Üstü Ocak
Fakir El Mikseri
4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap
Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler
Chef's 2’li Tava Seti
Döküm Ocak Üstü Tost Makinası
Stantlı Yaldızlı Fincan Seti
Buzluk Termos
Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1
Dilimli Baton Borcam
6’lı Habibat Kase
6’lı Habibat Pasta Tabağı
Habibat Ekmek Sepeti
7 Parça Rende / Doğrayıcı Set
Kapaklı Yuvarlak Saklama Kabı
3’lü Uzun Meşrubat Bardağı
3’lü Kısa Meşrubat Bardağı
Bloom Sürahi
Tek Fiyat Plastik Ürünler
Sepetli Çok Amaçlı Dolap
Ana Kucağı
Otomatik Sıvı El Sabunluğu
Silikon Bebek Mama Önlüğü
Biberon
2’li Bebek Emziği
2’li Beyaz Bebek Body
4’lü Organik Bebek Ağız Mendili
Bebek Alıştırma Külodu
Bebek Atlet Şort Takımı TRT Çocuk Lisanslı
Sesli Lazımlık
Simli Lastikli Bebek Ayakkabısı
İlk Kitaplarım
İlk 100 Sözcük
Koordinasyon Oyunu
Geometrik Şekiller Oyunu
Bul Tak Oyuncak
Anne-Bebek Bakım Çantası
Bebek Puzzle
Su Kovası
Kulplu Maşrapa