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03.07.2020 - 08:05 |

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor! BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM tarafından Salı ve Cuma günleri için yayımlanan iki ayrı katalog'da yer alan ürünleri yakından takip eden vatandaşlar ürünlerin satışa çıkacağı gün ve saatleri yakından takip ediyor. Sürekli olarak mağazalarda satışta olmayan ürünlerin satışa çıkarıldığı ürünlerden mağazalarda da sınırlı sayıda ürün geliyor. 3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu 43” FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Şarjlı Boyun Tipi Fan, Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası, Cam Baskül, Işıklı Scooter, Sinek Uzaklaştırıcı Pervane, Tıraş Makinesi gibi farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Peki BİM mağazaları bugün saat kaçta açılıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor! BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün bugün mağazalarda satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerden satın almak isteyen ev ekonomisini düşünen ev hamımları veya erkekler araştırmalarını sürdürüyor. Sürekli olarak satışta olmayan sadece yayımlan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan ürünler arasında dönemsel ihtiyaçların yanı sıra, çocukların için ürün seçenekleri, Mutfak araç gereçleri, cam ürünler gibi birçok farklı ürün bugün BİM mağazalarında satışa çıkıyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor kapanıyor?

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah saat 09:00 akşam saat 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (3 TEMMUZ)

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

Dijitsu 43” FHD Uydu Alıcılı Televizyon

Şarjlı Boyun Tipi Fan

Dijital Yaz Çiz Sil Yazı Tahtası

Cam Baskül

Işıklı Scooter

Sinek Uzaklaştırıcı Pervane

Tıraş Makinesi

Streç Günlük Erkek Ayakkabı

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

Gezer Erkek Terlik

Bantlı Kadın Terlik

Fermuarlı Şapka

Merserize Kadın Şapka

Merserize Çocuk Şapka

Havuzlu Toplu Kaydırak

100’lü Oyun Havuzu Topu

Barbie Prenses Bebek

Mini Kent 40 Parça

Basket Potası ve Top

Küçük Bay ve Küçük Bayanlar Hikaye Kitapları

Dikkat ve Zeka Geliştirme Kitapları

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

Oyun Hamuru Sepeti

Cam Set Üstü Ocak

Fakir El Mikseri

4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap

Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler

Chef's 2’li Tava Seti

Döküm Ocak Üstü Tost Makinası

Stantlı Yaldızlı Fincan Seti

Buzluk Termos

Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1

Dilimli Baton Borcam

6’lı Habibat Kase

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

6’lı Habibat Pasta Tabağı

Habibat Ekmek Sepeti

7 Parça Rende / Doğrayıcı Set

Kapaklı Yuvarlak Saklama Kabı

3’lü Uzun Meşrubat Bardağı

3’lü Kısa Meşrubat Bardağı

Bloom Sürahi

Tek Fiyat Plastik Ürünler

Sepetli Çok Amaçlı Dolap

Ana Kucağı

Otomatik Sıvı El Sabunluğu

Silikon Bebek Mama Önlüğü

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

Biberon

2’li Bebek Emziği

2’li Beyaz Bebek Body

4’lü Organik Bebek Ağız Mendili

Bebek Alıştırma Külodu

Bebek Atlet Şort Takımı TRT Çocuk Lisanslı

Sesli Lazımlık

Simli Lastikli Bebek Ayakkabısı

İlk Kitaplarım

İlk 100 Sözcük

Koordinasyon Oyunu

Geometrik Şekiller Oyunu

BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor BİM saat kaçta açılıyor/kapanıyor

Bul Tak Oyuncak

Anne-Bebek Bakım Çantası

Bebek Puzzle

Su Kovası

Kulplu Maşrapa

 

 

 

 

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