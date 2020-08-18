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18.08.2020 - 08:21 |

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? 18 Ağustos BİM aktüel katlaoğunda yer alan ürünler bugün satışa çıkıyor

BİM tarafından her hafta Salı ve Cuma günleri yayımlan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler mağazalarda satışa sunuluyor. BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar mağazaların saat kaçta açıldığını araştırmaya devam ediyor. Peki BİM mağazalarında bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte 18 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? 18 Ağustos BİM aktüel katlaoğunda yer alan ürünler bugün satışa çıkıyor

BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün mağazalarda satışa sunuluyor. BİM mağazalarında bugün satışa sunulacak olan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar 81 ilde yer alan BİM mağazalarının saaat kaçta açıldığını araştırmaya devam ediyor. Bu hafta Salı günü BİM mağazalarında Aşure günü nedeniyle Aşure malzemeleri indirimli fiyata satışa çıkıyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM mağazaları saat 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

BİM 18 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor 18 Ağustos BİM aktüel katlaoğunda yer alan ürünler bugün satışa çıkıyor

BİM mağazaları saat kaçta açılıyor 18 Ağustos BİM aktüel katlaoğunda yer alan ürünler bugün satışa çıkıyor

 

 

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