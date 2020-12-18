BİM mağazaları saat kaçta açılıyor? 18 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM mağazaları saat kaçta açılıyor sorusu aktüel ürünler kataloğundan satın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. BİM'de bugün satışa sunulacak indirimli ürünler arasından yine onlarca ürün seçeneği yer alıyor. Henüz aktüel ürünler kataloğunu inceleme fırsatı bulamayan vatandaşlar BİM kataloğunda neler var sorusunu araştırıyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor, aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
BİM mağazalarında bugün satışa sunulacak olan ürünler arasında yine onlarca ürün seçeneği yer alıyor. Her evin ihtiyacı olan ürün seçeneklerinin yanı sıra tekstil ürünleri ve seçenekleri yer alıyor. Boks Torbası, Yumurta Pişirme Makinesi, Blender Sürahi, Evde spor yapmak isteyenler için Dumbel Seti, Yoga/Pilates Matı, Pilates Çemberi, Pilates Topu ve Pompa, Egzersiz Çekme Kayışı gibi onlarca ürün bugün raflarda yerini alacak. İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar mağazaların saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte BİM açılış ve kapanış saatleri...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları 10:00'da açılıyor akşam saat 20:00'a kadar hizmet veriyor
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 ARALIK