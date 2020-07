BÄ°M maÄŸazalarÄ± saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor/kapanÄ±yor 10 Temmuz BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan Ã¼rÃ¼nler bugÃ¼n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri için ayrı ayrı olarak yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta her zaman olduğu gibi yine onlarca farklı ürün seçeneği yer alıyor. Haftalık olarak yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan farklı ürün seçeneklerinden satın almak isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren BİM mağazaları saat kaçta açılıyor sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler her mağazaya sınırlı sayıda geliyor. Fiyatı yüksek olan ürünler her mağaza için belirlen 2 veya 3 adetlik kotalar şeklinde mağazalara sunuluyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet veriyor

BİM 10 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU