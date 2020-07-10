BÄ°M maÄŸazalarÄ± saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor/kapanÄ±yor 10 Temmuz BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan Ã¼rÃ¼nler bugÃ¼n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. Her hafta SalÄ± ve Cuma gÃ¼nleri iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± olarak yayÄ±mlanan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta her zaman olduÄŸu gibi yine onlarca farklÄ± Ã¼rÃ¼n seÃ§eneÄŸi yer alÄ±yor. HaftalÄ±k olarak yayÄ±mlanan BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan farklÄ± Ã¼rÃ¼n seÃ§eneklerinden satÄ±n almak isteyen vatandaÅŸlar sabahÄ±n ilk saatlerinden itibaren BÄ°M maÄŸazalarÄ± saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor sorusuna da yanÄ±t aramayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. AktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan Ã¼rÃ¼nler her maÄŸazaya sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da geliyor. FiyatÄ± yÃ¼ksek olan Ã¼rÃ¼nler her maÄŸaza iÃ§in belirlen 2 veya 3 adetlik kotalar ÅŸeklinde maÄŸazalara sunuluyor. Peki BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor?

BÄ°M SAAT KAÃ‡TA AÃ‡ILIYOR/KAPANIYOR?

BÄ°M maÄŸazalarÄ± sabah 09:00'da aÃ§Ä±lÄ±yor akÅŸam saat 21:00'e kadar hizmet veriyor

BÄ°M 10 TEMMUZ AKTÃœEL ÃœRÃœNLER KATALOÄžU

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