BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 2020 BİM çalışma saatleri

BİM market sektöründe perakende satış yapıyor. BİM kendine özel ürettirdiği birçok ürünü piyasa fiyatlarının altında satmayı amaç edinerek bu sektöre girdikten sonra önemli büyüme kaydetti. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile farklı seçenekler ile müşterileri mağazalarına çekmeye çalışan BİM'in bu taktiğide başarılı olmuş olacak ki her hafta Cuma günleri yayımlanan aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu oluyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 2020 BİM mağazalarının çalışma saatleri...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ - BİM KAÇTA AÇILIYOR - KAPANIYOR?

Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren BİM'in 7375 mağazası bulunuyor. BİM mağazaları haftanın 7 günü sabah saat 09:00'da açılıp 21:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor.

BİM'İN AÇILIMI NEDİR?

Perakende sektöründe olan şirketin marka adı BİM’dir. Şirketin resmi ticari ünvanı BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’dir. BİM markası yüksek indirim perakendeciliğinin vazgeçilmez markası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜRÜNLER NEDEN PAKETLERDE SUNULUYOR?

BİM mağazalarında ürünler müşterilerin kolay erişebileceği şekilde sunulmaktadır. Buradaki ana gaye maliyeti azaltırken alış veriş yapmanın rahatlığını sağlamak. Büyük rafların, sıraların arasında kaybolmadan ihtiyacınız olana en kısa yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz.