BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM 13 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler yer alıyor?

BİM mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesinde her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca indirimli ürün seçeneği yer almaya devam ediyor. 15 Mayıs Cuma günü satışa sunulması beklenen aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler BİM tarafından yapılan duyurunun ardından 13 Mayıs Çarşamba günü satışa sunuldu. Türkiye'nin 81 ilinde yer alan mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde bu hafta Tava, Cezve, Cam ürünler, Oyuncak çeşitleri, Bebek ürünleri ve Teknolojik birçok ürün satışa sunuluyor.

BİM mağazaları saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

BİM 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!





