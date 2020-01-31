BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM 2020 çalışma saatleri

BİM mağazalarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Perakende satış yapan marketler arasında vatandaşlar tarafından çok tercih edilenler arasında yer alan BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile onlarca indirimli ürün satışa sunuluyor. BİM mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda zaman zaman yer alan teknolojik ürünler her kesimden insanın ilgisini çekebiliyor. Piyasanın altında fiyatlar sayesinde bu ürünler BİM mağazalarında büyük rağabet görüyor. Yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar BİM mağazalarının çalışma saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıp/kapanıyor? 2020 BİM çalışma saatleri...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ - BİM KAÇTA AÇILIYOR - KAPANIYOR?

Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren BİM'in 7375 mağazası bulunuyor. BİM mağazaları haftanın 7 günü sabah saat 09:00'da açılıp 21:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor.

BİM'İN AÇILIMI NEDİR?

Perakende sektöründe olan şirketin marka adı BİM’dir. Şirketin resmi ticari ünvanı BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’dir. BİM markası yüksek indirim perakendeciliğinin vazgeçilmez markası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜRÜNLER NEDEN PAKETLERDE SUNULUYOR?

BİM mağazalarında ürünler müşterilerin kolay erişebileceği şekilde sunulmaktadır. Buradaki ana gaye maliyeti azaltırken alış veriş yapmanın rahatlığını sağlamak. Büyük rafların, sıraların arasında kaybolmadan ihtiyacınız olana en kısa yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz.