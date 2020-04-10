BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor! BİM çalışma saatleri
BİM mağazalarında bugün satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar BİM mağazalarının saat kaçta açıldığını araştırmaya başladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında BİM mağazalarının çalışma saatlerinde de birtakım düzenlemelere gidildi. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri...
Perakende sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan BİM mağazalarının saat kaçta açılıp kapandığı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında market açılış ve kapanış saatlerinde yapılan birtakım düzenlemelerin ardından vatandaşlar BİM mağazaları saat kaçta açılıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Salı ve Cuma günleri yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin satışa sunulması vatandaşlar tarafından BİM mağazalarının açılış ve kapanış saatlerinin daha sık araşıtırılmasına neden oluyor
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları corona virüs tedbirleri kapsamında 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. BİM mağazaları normal zamanlarda ise 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyordu.