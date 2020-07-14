14.07.2020 - 14:24 |
BİM aktüel ürünler kataloğu bugün satışa sunuldu! BİM saat kaçta kapanıyor?
BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar bugün mağazalarda satışa sunulan ürünlerden alabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Aktüel ürünler kataloğu haftada iki gün için yayımlanırken Salı günü yayımlanan katalogda ürün seçenekleri daha az yer alırken Cuma günü için yayımlanan ürün kataloğunda daha fazla seçenek yer alıyor. Peki BİM mağazaları saat kaça kadar hizmet veriyor. İşte çalışma saatleri...
BİM mağazalarında bugün satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Salı ve Cuma günleri için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunu takip eden ev hanımları veya beyefendiler mağazalarda satışa sunulan ürünlerden alabilmek için mağazaların saat kaçta açılıp kapandığını merak ediyor. Peki BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Bugün BİM mağazalarında hangi ürünler satışa çıkıyor?
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor. Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU