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21.02.2020 - 10:06 |

BİM'de bu hafta dikişi makinesi, TV, Tencere setleri satışa çıktı! BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bugün satışa sunulan aktüel ürünler arasında 2'li Düdüklü Tencere Seti, 6'lı Kısa Meşrubat Bardağı, Dikiş Makinesi, Televizyon, Tava, Karnıyarık Tenceresi, Cam Kapaklı Sahan, Bölmeli Servis Tabağı, Toscana Ayaklı Servis Tabağı, Borcam Kare Tepsi, Çiçek Desenli Masa Örtüsü, Örgü Desenli Kirli Sepeti gibi birçok alternatif ürün yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün hangi ürünlerin satışa sunulduğu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte BİM mağazalarında bugün satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...

BİM'de bu hafta dikişi makinesi, TV, Tencere setleri satışa çıktı! BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu

BİM'de her hafta Cuma günleri sürekli satışta olmayan ürünler satışa sunuluyor. Ev Hanımlarının yanı sıra her kesimden insanın yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunda ilgi çeken teknolojik ürünler piyasa fiyatlarının altında BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Cam Ankastre Set, Chester Model Bench, Aksesuar ve Takı Dolabı, Erkek Bakım Seti, Kulak Burun ve Kıl Alma Cihazı, Taşınabilir Şarj Aleti, Bluetooth Hoparlör, Karma Çocuk Hikayeleri, Kapaklı Oyuncak Kutusu, Fener Çeşitleri, Çıngırak, Temizlik Seti, Fırça Çeşitleri gibi her evin ihtiyacı olan farklı ürün seçenekleri yer alıyor. İşte BİM mağazalarında sabah saatlerinden itibaren satışa sunulan aktüel ürünler listesi...

BİM 21 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİMde bu hafta dikişi makinesi, TV, Tencere setleri satışa çıktı BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu

BİMde bu hafta dikişi makinesi, TV, Tencere setleri satışa çıktı BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu

BİMde bu hafta dikişi makinesi, TV, Tencere setleri satışa çıktı BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu

BİMde bu hafta dikişi makinesi, TV, Tencere setleri satışa çıktı BİM 21 Şubat aktüel ürünler kataloğu

 

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor!Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır köyündeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle meydana gelen su sızıntısı bölgede paniğe neden olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerince dün geceden itibaren barajdaki suyun kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. DSİ yetkilileri, barajdaki su seviyesinin sızıntı seviyesine kadar indirildiğini açıkladı. Ancak bölgede yoğun yağmur yağışı nedeniyle seviyenin tekrar yükselmesi bekleniyor.
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