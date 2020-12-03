BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM kataloğunda bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında Katı Meyve Sıkacağı, Filtre Kahve Makinesi, Tava ve Tencere setleri, Lav marka cam ürünler, Saç Kesme Makinesi, Burun Kılı Alma Cihazı, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, ve Tekstil ürünleri gibi seçenekler mağazalarda satışa çıkıyor

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah saat 10:00 akşam saat 20:00 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı saatlerde ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 ARALIK











