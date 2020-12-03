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03.12.2020 - 21:55 |

BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri için yayımlanan iki ayrı katalogda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Salı günleri için yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda daha sınırlı ürün seçeneği yer alırken Cuma günü için yayımlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda ise daha fazla ürün seçeneği yer alıyor. Yarın sabah saatlerinde itibaren BİM mağazalarında satışa çıkacak olan aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki bu hafta BİM'de hangi indirimli ürünler var?

BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği BİM kataloğunda bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında Katı Meyve Sıkacağı, Filtre Kahve Makinesi, Tava ve Tencere setleri, Lav marka cam ürünler, Saç Kesme Makinesi, Burun Kılı Alma Cihazı, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, 3 Katlı Çamaşır Kurutmalık, ve Tekstil ürünleri gibi seçenekler mağazalarda satışa çıkıyor

BİM MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah saat 10:00 akşam saat 20:00 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı saatlerde ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 ARALIK

BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor

BİMde bu hafta hangi indirimli ürünler var BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor

 

 

 

 

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