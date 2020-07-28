BÄ°M maÄŸazalarÄ±nda bu hafta hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler olduÄŸu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Bayrama kÄ±sa bir sÃ¼re kala yapÄ±lacak olan alÄ±ÅŸveriÅŸler Ã¶ncesinde BÄ°M tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan aktÃ¼el katalog Ã¼rÃ¼nleri vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. SÃ¼rekli olarak maÄŸazalarda satÄ±ÅŸta olmayan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile satÄ±ÅŸa sunulan indirimli Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda bugÃ¼n satÄ±ÅŸa sunulacak olan kaÄŸÄ±t ve hijyen Ã¼rÃ¼nlerinin yanÄ± sÄ±ra yarÄ±n satÄ±ÅŸta olacak olan cam mutfak Ã¼rÃ¼nleri TV, Teknolojik Ã¼rÃ¼nler, hayatÄ±mÄ±zÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ± haline gelen taÅŸÄ±nabilir ÅŸarj aleti gibi onlarca farklÄ± Ã¼rÃ¼n seÃ§eneÄŸi maÄŸazalarda yerini alacak. Ä°ÅŸte BÄ°M aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda yer alan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi...

BÄ°M Ã‡ALIÅžMA SAATLERÄ°

BÄ°M maÄŸazalarÄ± sabah 09:00'da aÃ§Ä±lÄ±yor akÅŸam saat 21:30'a kadar hizmet veriyor.

BÄ°M AKTÃœEL 28 TEMMUZ

BÄ°M AKTÃœELÂ29 TEMMUZ

Â