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29.09.2020 - 09:27 |

BİM'de bugün hangi ürünler satışa çıkıyor? 29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu....

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler mağazalarda satışa çıkıyor. Bugün BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Sızma Natürel Zeytinyağı, Un çeşitleri, Bulgur çeşitleri, Üzüm Sirkesi, Yumurtalı Uzun Erişte, Yumurtalı Bukle Makarna, Sebzeli Makarna, Dardanel Ev yemeği seçenekleri yer alıyor. İşte BİM mağazalarında bugün satışa çıkan ürünler...

BİM'de bugün hangi ürünler satışa çıkıyor? 29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu....

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan indirimli ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ev ekonomisini düşünen ev hanımları tarafından yakından takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Bulgur ve Un Çeşitleri, Dardanel hazır yemek çeşitleri, Kuvertür Çikolata, Birçok tatlı ve pasta karışım seçenekleri yer alıyor. İşte BİM mağazalarında bugün satışa sunulan ürünler listesi...

29 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİMde bugün hangi ürünler satışa çıkıyor 29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu....

BİMde bugün hangi ürünler satışa çıkıyor 29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu....

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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