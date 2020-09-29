BİM'de bugün hangi ürünler satışa çıkıyor? 29 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu....

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan indirimli ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ev ekonomisini düşünen ev hanımları tarafından yakından takip edilen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Bulgur ve Un Çeşitleri, Dardanel hazır yemek çeşitleri, Kuvertür Çikolata, Birçok tatlı ve pasta karışım seçenekleri yer alıyor. İşte BİM mağazalarında bugün satışa sunulan ürünler listesi...

29 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!