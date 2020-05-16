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16.05.2020 - 19:13 |

Bin TL yardım parası nasıl alınır? Sosyal yardım parası başvuru ekranı

Bin TL sosyal yardım parasından yararlanmak isteyenler, sosyal yardım parası başvuru ekranını araştırıyor. Peki 1000 TL sosyal yardım parasına kimler başvurabilir, şartlar neler? Sosyal yardım parası nasıl alınacak, nereye yatacak?

Bin TL yardım parası nasıl alınır? Sosyal yardım parası başvuru ekranı

İlk iki fazzı sona eren sosyal yardım paraları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. 3. faz sosyal yardım paraları için arayışa geçen vatandaşlar, sosyal yardım parası nereye yatacak sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda henüz başvuruda bulunmayanlar, 1000 TL yardım parası nasıl alınır araştırıyor.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş gerçekleştirilebiliyor.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SOSYAL YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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