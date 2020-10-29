‘Bina’ çetesi çökertildi

Yurtdışında yaşayan gayrimüslim vatandaşların gayrimenkullerini, Yunanistan, Ermenistan, Fransa ve İtalya gibi yabancı ülkelerin noterlerinden çıkardıkları sahte vekaletnamelerle satan şebekeye yönelik operasyonda, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şebekenin satışa çıkardığı 17 gayrimenkul arasında Beyoğlu’nda bir dönem İtalya Konsolosluğu olarak kullanılan bina da bulunuyor. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, geçtiğimiz aylarda aldığı bir ihbar sonrası yaptığı çalışmalarda, İstanbul’un değişik semtlerinde bulunan bazı tarihi yapıları usulsüz olarak sahiplenen bir şebeke tespit etti.

Yapılan araştırmalarda çete halinde hareket eden şüphelilerin, yurt dışında yaşayan ve Türkiye’de bulunan mülkleriyle ilgilenemeyen Rum, Musevi, Ermeni, İtalyan ve Fransız asıllı vatandaşlara ait gayrimenkulleri önce sahiplenip ardından sattığı belirlendi.

Çetenin sahte vekaletnamelerle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de bulunan 17 ayrı taşınmaz mülkü sahiplenip sattığı tespit edildi.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Değerleri milyonlarca lirayı bulan 17 taşınmaz mülkü satan şebekeye düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin de arandığı belirtildi.

Başını İstanbul’un tanınmış emlakçılarından birinin çektiği çetenin sattığı gayrimenkuller arasında Beyoğlu’nda bulunan ve bir dönem İtalyan Konsolosluğu olarak kullanılan bir binanın da bulunduğu öğrenildi.