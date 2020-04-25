Binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi Bardak Sokak üzerinde bulunan 13 katlı bir binanın dış yalıtım işinde çalışan işçi Y.B. (35), iskelenin 8. katından aşağı düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde Y.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Y.B.'nin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlarSamsun’un Ambartepe ile Ordu’nun Şenbolluk Mahallelerinde oturanlar kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bir adımla il değiştiren mahalleliler, bölgede 2 cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan seslerinin karışsa da, bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor.