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25.04.2020 - 10:34 |

Binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 katlı bir binanın 8. katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Binanın 8. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi Bardak Sokak üzerinde bulunan 13 katlı bir binanın dış yalıtım işinde çalışan işçi Y.B. (35), iskelenin 8. katından aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde Y.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.B.'nin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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