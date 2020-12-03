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03.12.2020 - 09:11 | | İHA

Binanın bodrum katında 68 köpek bulundu! Hepsinin ses telleri alınmış

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir bodrum katta hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23’ü yavru toplam 68 köpek bulundu. Köpeklerin ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı iddia edilirken, Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Binanın bodrum katında 68 köpek bulundu! Hepsinin ses telleri alınmış

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru toplam 68 köpek bulundu.

Köpekler kafeslerine koyularak olay yerine gelen Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, hayvanların gözlerindeki korku bir hayvansever tarafından çekilen görüntülere yansıdı.

Ayrıca hayvanların ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı iddia edildi. Yakalanan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5’inci maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplamda 12 bin 308 TL cezai işlem uygulandığı, ayrıca olayın sorumluları hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

 

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