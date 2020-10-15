15.10.2020 - 17:25 | | DHA
Binanın bodrum katında yangın çıktı! 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de, 2 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 10 Suriyeli, hastaneye kaldırıldı.
Kapucubaşı Mahallesi Işıksaçan Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla sokağa itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hemen binayı tahliye etti. Yangın nedeniyle etkilenen 10 Suriye uyruklu, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Askere gitmek için 61 kilo verdi! İnanılmaz değişim...Kayseri'nin Talas ilçesi Kepez Mahallesinde yaşayan Embiya Kurtul, geçen yıl ekim ayında askere gitmek için sağlık kontrolünden geçti. Kilosu 166 olan Kurtul'a askere gitmesi için 116 kiloya düşmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine Kurtul, kendisine özel diyet uyguladı. İnşaat ve tarım arazilerinde çalışan Kurtul, spor yapıp, yediklerine dikkat ederek 3 ayda 61 kilo verdi. 105 kiloya düşen Kurtul, geçen Şubat ayında askere gidip, 6 aylık vatani görevini tamamlayarak, memleketine döndü.