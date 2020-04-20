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20.04.2020 - 17:03 |

Bindiği Dalı Kesmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

En anlamlı ve çok kullanılan deyimler arasında bindiği dalı kesmek geliyor. Gündelik yaşam içerisinde pek çok değişik konu üzerinden değerlendirilmektedir. Bindiği dalı kesmek deyiminin anlamı nedir? Kısaca deyim açıklaması hakkında bilgiler.

Bindiği Dalı Kesmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Bindiği dalı kesmek TDK’ya göre, ‘Kişinin kendisi için yararlı olan bir durumu yok etmesi,’ üzerinden ifade edilebilmektedir. Özellikle gerekli ve yararlı olan bir şey kendi eliyle yok etmesi denebilir.

Bindiği Dalı Kesmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Bazen insanlar kendisi için yararlı olan bir durumun farkında olmaz ve ona ciddi oranda zarar verir. Böylece paralel olarak kendisine zarar vermiş olur. Üstelik bunu kişiler kendi elleriyle yapar. İşte böyle zamanlarda ki hatalar için bindiği dalı kesmek deyimi değerlendirilmektedir.

 ‘’Sakın bu dönemde evini satma yoksa bindiğin dalı kesersin.’’

 ‘’Eğer bu hatayı yaparsan bindiğin dalı kesmiş olursun.’’

 Kısaca Deyim Açıklaması

Deyimler belli bir duygu ve durumu anlatmak için önemli kısa cümlelerdir. Anlamı itibariyle oldukça derin bir manası olan bindiğin dalı kesmek deyimi ise çok sık kullanılır. Kişinin maddi ve manevi kendisi için yararlı olan bir durumu yok etmesi üzerinden değerlendirilebilir.

 

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