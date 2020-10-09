Bingöl'de 213 kilo toz esrar ele geçirildi!

Valilikten yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal - Ticareti ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde, yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, hasat edilecek kenevir bitkilerinin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceğinin bilgisinin alınması üzerine, Genç İlçesi kırsalında 6 farklı noktada operasyon icra edildi.
Operasyonda 15 beyaz çuval ve 1 beyaz renkli poşet içerisinde araziye gizlenmiş vaziyette toplam 213 kilogram toz esrar maddesi, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.