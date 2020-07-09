MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bingöl'de askerleri taşıyan helikopter, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
ABONE OL
09.07.2020 - 02:33 | | DHA

Bingöl'de askerleri taşıyan helikopter, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Bingöl kırsalında operasyona katılan askerleri birliğe taşıyan helikopterde teknik arıza meydana geldi. Ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş gerçekleştiren askeri helikopterde bulunan 7 personel ve 3 mürettebatta, yaralanan olmadı.

Bingöl'de askerleri taşıyan helikopter, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca kırsal alanda operasyona katılan askerler için dün akşam saatlerinde bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Askerleri birliğe götürmek üzere hareket eden askeri helikopterde saat 18.00 sıralarında teknik bir arıza meydana geldi. İçerisinde 3 mürttebat ile 7 personelin bulunduğu helikopter, ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptı. Askeri pilotun başarıyla gerçekleştirdiği zorunlu iniş sırasında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Kazanın ardından bölgeye Özel Harekat timleri sevk edildi.

Olaya ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl'ün Genç ilçesi, Akpınar köyü mülki sınırları içerisinde, 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri aldıktan sonra dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na  ait genel maksat helikopterinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle  ormanlık ve sarp alana  zorunlu iniş yapmıştır. Helikopterde bulunan 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi bölgeye intikal etmiştir."

Bingölde askerleri taşıyan helikopter, arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Dolmabahçe'de şüpheli kadın paniği yaşandıGelen son dakika haberine göre Beşiktaş Dolmabahçe'de polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi ile önemli görüşme!

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi ile önemli görüşme!

Sıradaki Haber