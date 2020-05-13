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13.05.2020 - 16:13 | | DHA

Bingöl'de feci kaza! Takla atan cipte feci şekilde can verdi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de feci kaza! Takla atan cipte feci şekilde can verdi

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karlıova'ya bağlı Ciligöl köyü mevkisinde meydana geldi. Karlıova'dan Bingöl yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 12 AD 878 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ölen kişinin cenazesi Karlıova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar ise Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

 

 

 

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