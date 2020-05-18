18.05.2020 - 17:04 | | DHA
Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu
Bingöl'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 5 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Ortaçanak köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan arama sonucu toprağa gömülü 5 el bombası,119 mermi, şarjör, 2 akü, el telsizi bataryası, güneş paneli ve hücum yeleği ele geçirildi.