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18.05.2020 - 17:04 | | DHA

Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu

Bingöl'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 5 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Ortaçanak köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan arama sonucu toprağa gömülü 5 el bombası,119 mermi, şarjör, 2 akü, el telsizi bataryası, güneş paneli ve hücum yeleği ele geçirildi.

 

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