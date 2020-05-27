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27.05.2020 - 14:24 | | İHA

Binlerce kişi oraya akın etti! Kısıtlama sonrası korkutan rehavet görüntüsü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından binlerce Lüleburgazlı ilçenin merkezindeki yayalaştırılmış bölge olan İstanbul Caddesi’ne akın etti. 0-14 yaş grubunun da sokağa çıkma izninin denk gelmesiyle birlikte İstanbul Caddesi en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Binlerce kişi oraya akın etti! Kısıtlama sonrası korkutan rehavet görüntüsü

Lüleburgaz’da Ramazan Bayramı’nda corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul Caddesi eski günlerini aratmadı. Yasak boyunca ıssız bir havaya bürünen ilçenin en işlek merkezi olan İstanbul Caddesi bölgesi tarihi günlerinden birini yaşadı. 0-14 yaş grubu çocukların belirli saatler arasında sokağa çıkma izninin de denk gelmesiyle birlikte binlerce Lüleburgazlı merkeze akın etti. İlçenin simgelerinden biri olan kısıtlama günlerinde güvercinlere kalarak hüzünlü bir havaya bürünen Kongre Meydanı, yasağın ardından çocuk sesleriyle doldu. Çocuklar meydanda kurulan döner salıncaklarda sallanırken, balonculardan aldıkları balonlarla oyun oynadı. Ancak bu görüntünün dışında işi olmayan vatandaşların da dışarı akın etmesi korkutan rehavet görüntüsü oluşturdu.

MASKE KURALINA UYULUYOR

Öte yandan sokağa çıkan vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyduğu gözlemlendi. Vatandaşların genel olarak sosyal mesafe kuralına da uyduğu görülürken, polis ekipleri sık sık anons yaparak uyarılarda bulundu.

 

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