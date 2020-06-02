Binlerce oyunseverin beklediği haber! Valorant ücretsiz olarak yayınlandı

Oyunseverler tarafından uzun bir süredir yayımlanması beklenen Valorant ücretsiz olarak yayınlandı. Riot Games tarafından piyasaya sürülen Valorant oyunu 2020 yılı başından bu yana beta sürecinde yer alıyordu. 2 Haziran olarak belirlenen Valorant çıkış süreci bugün tamamlandı. Valorant'ın yayınlanmasının ardından karakterler oyunseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Valorant oyununda yer alan karakterler...

VALORANT HAKKINDA

Valorant (VALORANT olarak stilize edilmiştir), Riot Games tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı video oyunudur. Riot Games'in bu tarzda geliştirdiği ilk oyundur. Oyun ilk olarak Ekim 2019'da Project A kod adıyla duyuruldu. Microsoft Windows için 2020 yazında piyasaya sürülmesi beklenmektedir ve 7 Nisan 2020'de kapalı beta olarak yayınlandı. Riot Games 23 Mayıs 2020'de yaptığı açıklamada oyunun kapalı beta halinin 28 Mayıs'ta sona erdiğini ve oyunun tam sürümünün 2 Haziran tarihinde oynamaya açılacağını duyurdu.

Beş kişilik iki takım birbirlerine karşı oynar, oyuncular benzersiz yeteneklere sahip "ajanlar" rolünü üstlenir ve yeteneklerini ve silahlarını satın almak için bir ekonomi sistemi kullanırlar. Ana oyun modunda, hücum eden takımın Spike adlı bir siteye dikmeleri gereken bir bombası vardır. Eğer hücum eden takım bombayı başarıyla korursa ve bomba patlarsa, bir puan alırlar. Eğer savunma takımı bombayı başarılı bir şekilde etkisiz hale getirirse veya 100 saniyelik tur zamanlayıcının süresi dolarsa, savunma takımı bir puan alır. Rakip takım üyelerinin tümünün ortadan kaldırılması da yuvarlak kazanır. En iyi 25 raund kazanan ilk takım maçı kazanır.

Ajanları

Valorant'ta şu anda bilinen on ajan var. Temsilcilerin her biri, turlardan önce satın alınan veya oyunda eleme boyunca kazanılan özel yeteneklere sahiptir.

Temsilci listesi:

Büyük Britanya konumundan Phoenix

Güney Kore konumundan Jett

ABD'den Viper

Rusya konumundan Sova

Fas konumundan Cypher

ABD'den Brimstone

Çin'den Sage

Omen gizli

İsveç'ten Breach

Brezilya'dan Raze