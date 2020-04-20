Biosis yerli solunum cihazı (Ventilatör) nedir, ne demek? Biosis sahibi kim, kimler üretiyor?

Corona virüs ile ilgili mücadele kapsamında 100 yerli solunum cihazı üretilmeye başlandı kullanıma hazır hale getirildi.. Biosis adı verilen yerli solunum cihazı büyük bir sevinç yaşatırken cihaz hakkındaki bilgiler gündem oldu. İşte detaylar...

BİOSİS YERLİ SOLUNUM CİHAZI (VENTİLATÖR) NEDİR? KİMLER ÜRETİYOR?

Bugün yapılan açıklamada "Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor. Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı’nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık." denildi.

VENTİLATÖR NEDİR?

Bazen Solunum olarak da adlandırılan bir ventilatör, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.