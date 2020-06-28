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28.06.2020 - 23:46 | | AA

Bir anda sandalye atmaya başladı!

Kahramanmaraş’ta evinin penceresinden sandalye atan kadın, polis ekiplerince sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.

Bir anda sandalye atmaya başladı!

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yaşayan Gül Ç. (42), evde yalnız olduğu sırada bağırarak mutfaktaki sandalyeleri camdan atmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerine kapıyı açmayan kadın ikna edilmeye çalışıldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bekledi.

Uzun süren çabalar sonucu sakinleşen kadın, polis ekiplerine kapıyı açtı. Gül Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bir anda sandalye atmaya başladı

Gül Ç'nin sinir krizi geçirdiği ileri sürüldü.

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