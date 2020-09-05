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05.09.2020 - 18:10 | | DHA

Bir anda ses geldi her şey o anda oldu! Böyle kurtarıldı

Kağıthane'de yolda çökme oldu. Bu sırada yoldan geçen kamyonetin tekerleği çöken yola girince kamyonet askıda kaldı. Kamyonet iş makinesi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Bir anda ses geldi her şey o anda oldu! Böyle kurtarıldı

Olay, Ortabayır Mahallesi Meydan  Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 34 BE 3698 plakalı kamyonet sürücüsü Çay sokaktan Meydan sokağa dönüş yaptığı sırada kamyonetten ses geldi. Aracından inen sürücü yolun çöktüğünü ve aracının askıda kaldığını gördü. Durum ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen kepçe ve vatandaşların yardımı ile kamyonet bulunduğu yerden kurtarıldı. Kamyonetin sahibi Yıldıray Karaman "Dönüşte, araç dönerken yol birden bire çöktü. Araç içinde kaldı. Arabam zarar gördü." dedi

Bir anda ses geldi her şey o anda oldu Böyle kurtarıldı

Yoldaki çukur kumla kapatıldı. Yol trafiğe tekrar açıldı.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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