05.09.2020 - 18:10 | | DHA
Bir anda ses geldi her şey o anda oldu! Böyle kurtarıldı
Kağıthane'de yolda çökme oldu. Bu sırada yoldan geçen kamyonetin tekerleği çöken yola girince kamyonet askıda kaldı. Kamyonet iş makinesi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Olay, Ortabayır Mahallesi Meydan Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 34 BE 3698 plakalı kamyonet sürücüsü Çay sokaktan Meydan sokağa dönüş yaptığı sırada kamyonetten ses geldi. Aracından inen sürücü yolun çöktüğünü ve aracının askıda kaldığını gördü. Durum ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen kepçe ve vatandaşların yardımı ile kamyonet bulunduğu yerden kurtarıldı. Kamyonetin sahibi Yıldıray Karaman "Dönüşte, araç dönerken yol birden bire çöktü. Araç içinde kaldı. Arabam zarar gördü." dedi
Yoldaki çukur kumla kapatıldı. Yol trafiğe tekrar açıldı.
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